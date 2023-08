1 Die Projektbeteiligten Benedikt Wegele, Jolanta Gatzanis und Jonas Kirchner (von links) laden Passanten ein, beim Wissensspiel über ihre Stadt mitzumachen. Foto: Simon Granville

Mit einem interaktiven Schaufenster will Ludwigsburg die Innenstadt beleben. Die Testphase des bundesweit so bisher einzigartigen Projekts beginnt jetzt.









Ludwigsburg - Ein Schaufenster wird zur öffentlichen Spielkonsole. Passanten benötigen dazu ein Smartphone mit Internetverbindung. Dann können sie in wenigen Minuten an einem großen Display in der Auslage der Firma Lotter in der Oberen Marktstraße mit ihrem Wissen über Ludwigsburg Spielpunkte sammeln. „Es ist das erste interaktive Schaufenster dieser Art in Deutschland“, erläutert Jolanta Gatzanis, Koordinatorin im Ludwigsburger Innovationsnetzwerk.