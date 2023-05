1 Die Möglichkeit, mit einem Termin einzukaufen, hat in Ludwigsburg nicht zu einem Ansturm auf die Läden geführt. Müssen sie trotzdem wieder schließen? Foto: factum/Granville

Ludwigsburg - Am Eingang zum Modehaus Oberpaur steht Christoph Sprenger an einem Tisch, vor ihm ein aufgeklappter Laptop. Einen Satz hat er an diesem Morgen, wahrscheinlich in den vergangenen gut zwei Wochen, immer wieder gebetsmühlenartig aufgesagt. „Haben sie einen Termin?“, fragt der Geschäftsführer. Meistens ist die Antwort schnell klar. Die Kunden ohne Termin kommen eher zögerlich, fast scheu herein. „Schon zu viele Leute im Laden“, scheinen sie zu fragen. „Etwa 70 Prozent der Termine machen Kunden vor Ort aus“, sagt Sprenger. Insgesamt sei das Prozedere etwas „umständlich“, aber die meisten Kunden seien einfach froh, dass sie wieder einkaufen kommen dürfen, so Sprenger.