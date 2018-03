Einzelhandel in Stuttgart Neue Läden auf König- und Calwer Straße

Von Martin Haar 27. März 2018 - 20:45 Uhr

Auf der Königstraße stehen im Einzelhandel einige Veränderungen an. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In der Innenstadt von Stuttgart eröffnen viele neue Läden. Unter anderem das holländische Erfolgs-Kaufhaus Hema auf der oberen Königstraße.

Stuttgart - In der Handels-Szene der Innenstadt treibt der Wandel im Frühjahr seine Blüten. Auf der Königstraße 43 A versucht ein in Holland erfolgreiches Konzept Fuß zu fassen. Unter dem Motto, dem Ordinären einen Extra-Ordinären Anstrich zu verleihen, verkauft Hema Produkte für den täglichen Bedarf von Textilien bis hin zu Wohn-Accessoires.

In der Nachbarschaft von Hema stehen zwei weitere Veränderungen an: Der Möbelhändler Home24 folgt H&M im Haus 43. Und unter der Hausnummer 41 eröffnet auf der oberen Königstraße im Frühjahr 2020 das britische Sneakers-Label JD Sports. Im Einkaufscenter Milaneo gibt es bereits eine Filiale des Sportschuh-Filialisten.

Auch in der Calwer Straße tut sich was

Auch in den Calwer Straße stehen Veränderungen an: Der Juwelier von Hofen zieht in die Ladenfläche, auf der bisher die Manufaktur Meißen Porzellan feilbietet. Dort, wo Jahrzehnte lang das Traditionsunternehmen Foto Hirrlinger residierte und lange Zeit Leerstand herrschte, eröffnete ein Laden mit Blumen, Pflanzen sowie dazu passende Accessoires unter dem Namen Blossfeldt. Dritter Neuzugang auf der Calwer Straße im Sommer: der Pariser Schneider Atelier NA. Eine Marke für Maßhemden und Maßanzüge, die ein 3D-Körpermessprogramm einsetzt.