Stuttgart ist bald um einen renommierten Handwerks- und Versorgungsbetrieb ärmer: „Sehr geehrte Kunden wir schließen unser Geschäft zum 31. 12. und bedanken uns für Ihre jahrelange Treue“, verkündet ein Plakat am Eingang im Hauptgeschäft in der Seelbergstraße. Viele Stammkunden nehmen die Nachricht mit Bestürzung und Trauer auf. „Schon meine Großeltern haben bei der Familie Luz eingekauft“, erzählt eine Cannstatterin.

1911 wurde der Betrieb von Otto Luz gegründet und innerhalb der Familie „vererbt“. Das Familienunternehmen hat Kriegs- und etliche andere Krisenzeiten bewältigt. Ihre Cannstatter Filialen in der Seelbergstraße und bis 1986 in der Marktstraße waren wichtige Anlaufstellen. Vor 27 Jahren haben Martin und Andrea Luz das Familienunternehmen übernommen – in vierter Generation. Sie haben den Betrieb sowie die Standorte in der Seelberg- und in der Florianstraße in Stuttgart-Ost ständig modernisiert und das Dienstleistungsspektrum den aktuellen Kundenwünschen angepasst. So bietet das Unternehmen in beiden Filialen einen täglich wechselnden Mittagstisch, einen Party- und Lieferservice. Das Fachgeschäft wurde mehrfach von Fachzeitschriften zu den besten Metzgereien Deutschlands gewählt.

Fünfte Generation mit neuen Ideen

Ihre Kinder Nadine und Florian sind in die Fußstapfen der Eltern getreten. Sie haben das Fleischerhandwerk von der Pike auf gelernt und mit einer Meisterprüfung abgeschlossen. In den vergangenen Jahren flossen etliche Vermarktungsideen der fünften Generation ins elterliche Unternehmen mit ein. So wurde ein Fleischautomat vor der Filiale in der Seelbergstraße aufgestellt, an dem Tag und Nacht Fleisch-, Wurst- und andere Waren erworben werden können.

Zudem haben die Geschwister eine App ins Leben gerufen, mit der die Kunden ihre Wünsche vorab bestellen und gleichzeitig Punkte sammeln können.

Fehlendes Personal und hohe Energiekosten

Dennoch entschied sich Martin Luz, die 111-jährige Firmentradition zu beenden. „Überwiegend aus gesundheitlichen Gründen“, sagt Martin Luz. Der Metzger aus Leidenschaft und seine Frau waren auch während der schwierigen Corona-Zeit mit Herz und Seele für ihre Kundschaft da, standen noch viel länger als sonst in den Filialen und in der Produktionsstätte. Jetzt muss Martin Luz auf sein eigenes Herz achten. „Ich bekam ein Warnsignal und da die Gesundheit meiner Frau auch besser sein könnte, haben wir uns als Familie schweren Herzens entschieden, den Betrieb aufzugeben“, sagt der 55-Jährige mit Bedauern.

Er wollte seinen 22 und 23 Jahre jungen Kindern die Belastungen nicht aufbürden. Denn einen Familienbetrieb im Lebensmittelhandel zu führen, werde zunehmend schwieriger. „Obwohl wir auf langjährige Mitarbeitende zurückgreifen können, haben wir seit Corona Personalprobleme“, sagt Luz. Und die jüngste Nachricht seines Energieversorgers, die kurz vor Weihnachten kam, bestätigte ihn darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Die Abschlagzahlung für den kommenden Monat hätten sich nahezu verdoppelt. Sie wäre jetzt im fünfstelligen Bereich. Wie soll ich das auffangen?“, fragt er. Die drastische Preissteigerung, die er hätte vornehmen müssen, hätte seine Kundschaft weiter reduziert. Wie ihm ergeht es seinen Kollegen. Drei Interessenten hätten seinen Betrieb bereits angeschaut, ihn als reizvoll empfunden, aber gezögert. „Selbst mit unserem bestehenden Personal wird es für die Kollegen schwierig, und die Kosten werden nicht weniger.“