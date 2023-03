1 Markus Krösche, der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, gilt als smarter Macher. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Sportvorstand Markus Krösche hat Eintracht Frankfurt auf eine andere Art als sein Vorgänger Fredi Bobic zu einem internationalen Spitzenteam entwickelt.









Es ist das immer gleiche Ritual, das Markus Krösche auch nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) wieder befolgen wird. Kaum ist eine Begegnung in der Arena von Eintracht Frankfurt beendet, beginnt ein imaginäres Wettrennen zwischen dem Sportvorstand und den Medienvertretern, die über fünf Stockwerke runter in die Mixed-Zone hasten. Der Manager ist stets der allererste Protagonist, der ein Statement abgibt – mit einer in Windeseile aufgebauten Distanz zum Geschehen. Der 42-Jährige kommt mitunter so runtergekühlt rüber wie das gekochte Ei, das vor dem Verzehr schnell ins Eisbad getaucht wird.

Der gebürtige Hannoveraner, seit Sommer 2021 beim Traditionsclub aus der Mainmetropole im Amt, ist keiner der heißblütigen Manager, die herumpoltern oder herumschreien. Er, studierter Betriebswirt, lizenzierter Fußballlehrer und Familienvater, gilt als smarter Macher. Einer, der mit Stringenz und Strategie vorgeht. Eintracht-Aufsichtsratschef Philip Holzer nennt ihn wegen seiner Weitsicht „einen Glücksfall“.

Markus Krösche hat ein lange Vergangenheit beim SC Paderborn

Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind Krösche, der als Spieler, Trainer und Sportdirektor mehr als anderthalb Jahrzehnte beim SC Paderborn verbrachte, immens wichtig. Sein Ehrgeiz ist groß. Diese Saison soll der Europa-League-Sieger am besten auf Platz vier in der Bundesliga landen, das Pokalfinale in Berlin erreichen und ins Viertelfinale der Champions League kommen, was am Mittwoch beim SSC Neapel ohne eigene Fans nach dem Hinspiel (0:2) noch schwieriger werden dürfte. Da will einer den Club nach fünf erfolgreichen Jahren unter Fredi Bobic weiterentwickeln. Auf eine andere Art.

Sein Umgangston auf dem noch von Bobic projektierten Profi-Campus sei deutlich angenehmer, sagen viele, weil weniger ruppig. Er ist so etwas wie ein Anti-Bobic, heißt es, weil viel mehr Teamplayer. Breitbeinige Alleingänge waren gestern. Genau wie sein Vorgänger mit schwäbischer Prägung hat sich Krösche mit Vertrauensleuten umgeben: Der Referent Ole Siegel und der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Timmo Hardung, heißen seine wichtigsten Zuarbeiter. Bei der Kaderplanung verfolgt der bei RB Leipzig vergraulte Krösche einen datenbasierten Ansatz. Während Bobic’ engster Zuarbeiter, der vielsprachige Scout Ben Manga, am liebsten Tag und Nacht um die Welt reiste und sein riesiges Netzwerk pflegte – und so die Vorarbeit für den Top-Transfer von Torjäger Randal Kolo Muani erledigte –, hält Krösche eher wenig von Leuten, die ihm ständig Spieler ins Ohr singen wollen. Lieber vertraut er Datenanalyst Bastian Quentmeier, der über zugeschnittene Algorithmen nach Spielern fahndet.

Philipp Max – die Ausnahme beim datenbasierten Ansatz

Manchmal hilft aber auch der direkte Draht. Beim Wintertransfer von Philipp Max (Leihe mit Kaufoption vom PSV Eindhoven) half, dass der frühere Augsburger von Volker Struth beraten wird, mit dem zuvor Einigkeit über eine Vertragsverlängerung von dessen Klienten Kevin Trapp erzielt worden war. Der Nationaltorwart ist Top-Verdiener bei der Eintracht – und nebenbei die Identifikationsfigur, die die mit dem Pokalsieg 2018 eingeleitete Hochphase mitgeprägt hat.

Krösche ist im Umgang klar und kann auch mal Nein sagen: Weder beim filigranen Mittelfeldspieler Daichi Kamada, der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechselt, noch beim verlässlichen Verteidiger Even Ndicka, der vermutlich ohne Entschädigung ins Ausland geht, war der Sportvorstand bereit, die Gehaltsstruktur zu zerstören. Insgesamt liest sich seine Kosten-Nutzen-Bilanz mehr als ordentlich, wobei einige Flops (Sam Lammers, Lucas Alario) eingerechnet werden müssen.

Der Transfer von Mario Götze – ein großer Coup

Krösches bester Coup: Weltmeister Mario Götze vergangenen Sommer zu überzeugen, zu fairen Konditionen in den Stadtwald zu kommen. Der 30-Jährige verkörpert genau jenen Offensivfußball, den der Manager bevorzugt: schwungvoll und ideenreich nach vorne spielen. Zuletzt war die Leichtigkeit ein wenig verloren gegangen, aber Krösche ist keiner, der grundsätzliche Zweifel an der vorhandenen Qualität oder am eingeschlagenen Weg hat. Als Nächstes soll Cheftrainer Oliver Glasner verlängern, dem ein entsprechendes Vertragsangebot vorgelegt wurde.