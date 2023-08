Einschränkungen in Freiberg am Neckar

1 Bauarbeiten stehen nun auch zwischen Pleidelsheim und Freiberg an. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Die Fahrbahndecke der Querung über den Neckar zwischen Pleidelsheim und Freiberg wird in den letzten drei Ferienwochen erneuert.









Das könnte für Autofahrer stressig werden: Weil die Fahrbahndecke der Neckarbrücke auf der Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar marode ist und deshalb kurzfristig erneuert wird, muss die Verbindung komplett gesperrt werden. Und zwar von Montag, 21. August, 6 Uhr, an bis voraussichtlich Freitag, 8. September, 20 Uhr. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) betont, die Arbeiten mit Bedacht auf die Sommerferien gelegt zu haben, um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Eine Vollsperrung sei allerdings angesichts der beengten Verhältnisse auf der Brücke aus Gründen des Arbeitsschutzes unvermeidlich.