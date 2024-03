Einsatz in Zuffenhausen: Spielhalle nach Brand stark beschädigt

1 Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften am Brandort in Zuffenhausen. Foto: Feuerwehr/Stuttgart

In Stuttgart-Zuffenhausen bricht in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer in einer Spielhalle aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. Der Brand ist schnell gelöscht.











In einer Spielhalle in Stuttgart-Zuffenhausen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen – mehrere Menschen wählten daraufhin den Notruf. Als Einsatzkräfte am betroffenen Gebäude an der Burgunderstraße ankamen, schlug laut Feuerwehr dunkler Rauch aus den Räumlichkeiten. Schnell konnte das Feuer mit Hilfe einer Wärmebildkamera lokalisiert und schließlich gelöscht werden.