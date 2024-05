1 In einem Supermarkt in Stuttgart brannte es am Donnerstag. Foto: 7aktuell.de//Andreas Werner

In einem Supermarkt in Stuttgart-Zuffenhausen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer.











Link kopiert



Ein Brand in einem Supermarkt in Stuttgart-Zuffenhausen hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mehrere Anrufer bemerkten laut Polizei gegen 22:15 Uhr eine Feuer- und Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Unterländer Straße und wählten den Notruf.