1 Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellt die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Stuttgart-Botnang (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/K. Schmitt

Die Polizei hat in Stuttgart zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die möglicherweise in ein Einfamilienhaus in Botnang einsteigen wollten. Die beiden Männer flüchteten zunächst mit einem Auto – wurden allerdings nur wenig später von Beamten gestoppt und vorläufig festgenommen.

Zunächst hatte die Bewohnerin des Hauses im Oberen Bauernwaldweg die Polizei gegen 22 Uhr alarmiert. Sie berichtete, dass zunächst jemand bei ihr geklingelt und anschließend mit einer Taschenlampe durch das Fenster geleuchtet hatte. Als die Polizisten eintrafen, habe ihnen ein Zeuge mitgeteilt, dass zwei verdächtige Männer in ein geparktes Fahrzeug eingestiegen seien. Das Auto sei dann in diesem Moment „fluchtartig“ davongefahren.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und kontrollierten das Fahrzeug nur kurze Zeit später im Oberen Kirchhaldenweg. Sie fanden darin mehrere Einbruchswerkzeuge. Die Polizisten nahmen die beiden 34 und 53 Jahre alten Männer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

In Häuser in Bad Cannstatt eingebrochen

In Bad-Cannstatt sind Unbekannte am Wochenende in zwei Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Am Hesserweg hebelten die Täter am Samstag zwischen 16 und 23.30 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung. Sie stahlen laut dem Bericht unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend.

Ein paar Straßen weiter im Arnold-Cahn-Weg seien die Einbrecher am Wochenende bei dem Versuch gescheitert, die Terrassentür eines Hauses aufzuhebeln. Daher warfen die Täter offenbar mit einem Stein eine Scheibe ein, öffneten die Tür und durchsuchten die Wohnung. Ob die Unbekannten etwas stahlen, werde laut Polizei noch geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05 778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.