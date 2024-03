Einsatz in Stuttgart: Gasaustritt – Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus Wohnung

1 Die Feuerwehr hat in Stuttgart eine Frau aus ihrer Wohnung gerettet. Foto: Feuerwehr/Stuttgart

In Stuttgart tritt in einem Mehrfamilienhaus Gas aus. Eine Bewohnerin wird bewusstlos. Die Feuerwehr kann die Frau in aller höchster Not noch aus ihrer Wohnung retten.











Das war wohl Rettung in höchster Not. Die Feuerwehr hat am Sonntagabend eine Frau aus einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Wangen gerettet, die durch das Einatmen von Kohlenstoffmonoxid bereits bewusstlos in ihrer Wohnung lag. Nach Informationen der Feuerwehr alarmierten Angehörigen gegen 19.50 Uhr die Rettungskräfte, nachdem die Bewohnerin weder auf Anrufe, noch auf klingeln und klopfen reagierte.