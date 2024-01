Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr löscht meterhohe Flammen zwischen zwei Wohnhäusern

Einsatz in Stuttgart

4 In Stuttgart-Ost haben zwischen zwei Wohngebäuden mehrere Mülltonnen gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In Stuttgart-Ost haben am späten Dienstagabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Mehrere Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar.











Mehrere brennende Mülltonnen zwischen zwei Wohnhäusern haben am Dienstagabend in Stuttgart-Ost für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Informationen der Feuerwehr gingen gegen 23.30 Uhr die ersten Notrufe ein – mehrere Personen meldeten den Brand in der Luisenstraße. Als die Einsatzkräfte den Brandort erreichten, schlugen die Flammen bereits bis ins dritte Obergeschoss der anliegenden Gebäude – eine Fensterscheibe war durch die Hitze schon geborsten.