6 An der Hohenloher Straße in Zuffenhausen hat es am Dienstagmittag gebrannt. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Dienstagnachmittag in einem Rohbau ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar – der Schaden dürfte enorm sein.















Viel Aufregung herrschte am Dienstagmittag in Stuttgart-Zuffenhausen. Dort brach in einem Rohbau an der Hohenloher Straße gegen 13 Uhr ein Feuer aus. Als Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort ankamen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen.

Bei dem Feuer ist nach ersten Angaben der Polizei niemand verletzt worden – der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen aber enorm sein. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch nicht geklärt. Der Einsatz an der Hohenloher Straße läuft derzeit (Stand 15 Uhr) noch.

