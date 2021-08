1 In Ludwigsburg hat es am Dienstagabend gebrannt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Ludwigsburg hat es am Dienstagabend in einer Wohnung gebrannt. Die Einsatzkräfte mussten die Bewohner des Gebäudes evakuieren.















Ludwigsburg - In Ludwigsburg hat es am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Im Mais“ gebrannt. Nach Angaben der Polizei mussten die Bewohner des Wohnhauses aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst evakuiert werden. Ersten Ermittlungen zufolge, war vergessenes Essen im Ofen der Grund für das Feuer, das die Wohnung unbewohnbar machte.

Alle anderen Bewohner des Hauses konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand – der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit 30 Wehrleuten im Einsatz.