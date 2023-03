Feuer löst Großaufgebot am Forum aus

Einsatz in Ludwigsburg

1 Etliche Einsatzkräfte sind am Freitagmittag zum Forum in Ludwigsburg ausgerückt. Foto: dpa/Robert Michael

Ein in Flammen stehendes Blumengesteck hat die Feuerwehr am Freitagmittag in Ludwigsburg auf den Plan gerufen. Dass dort auch etliche Kräfte der Polizei zugegen waren, hat noch einen weiteren Grund.









Ein großes Aufgebot von Einsatzkräften hat sich am Freitagmittag am Forum in Ludwigsburg versammelt. Das war zwei Umständen geschuldet.

Zum einen hat dort eine Ausbildungsmesse stattgefunden, bei dem sich unter anderem die Polizei als Arbeitgeber vorstellte. Zum anderen fing ein Blumengesteck Feuer. 28 Wehrleute mit sechs Fahrzeugen rückten aus. Der Brand war bei ihrem Eintreffen allerdings schon gelöscht.