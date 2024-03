1 Ein Gartenhaus steht in Korntal voll in Flammen. Foto: Feuerwehr Korntal-Münchingen/Rometsch

Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr aus, um einen lodernden Brand zu löschen.











Große Aufregung am Donnerstagabend in einer Gartenanlage in der Korntaler Roßbühlstraße: Kurz vor 23 Uhr ist in einem Gartenhaus ein Feuer ausgebrochen. Als kurz danach die Rettungskräfte eintreffen, steht die Hütte voll in Flammen.