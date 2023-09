Bei einem schweren Zusammenstoß von einem Auto und einem Rettungswagen im Einsatz in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist mindestens eine Person schwer verletzt worden, über den Zustand von vier weiteren Beteiligten ist noch nichts bekannt.

Der Rettungswagen fuhr gegen 17.15 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Landesstraße 1200 in Richtung Nellingen unterwegs. Kurz vor Nellingen wollte der 50-jährige Fahrer mit den entsprechenden Sondersignalen über die Kreuzung fahren. Die Ampel aus seiner Richtung zeigte zum Zeitpunkt rot. Eine zeitgleich in Richtung Autobahn fahrende 31-Jährige hatte an der Ampel grün und wollte darüber fahren. Weil auf der Linksabbiegespur zwei größere Fahrzeuge standen, konnte sie den Krankenwagen wohl nicht kommen sehen.

Große Fahrzeuge schränken Sicht ein

Deshalb krachte der Rettungswagen in die linke Seite des Pkw, dieser drehte sich um die eigene Achse und schleuderte auf eine Verkehrsinsel, wo auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Die Frau wurde offenbar leicht verletzt, der Fahrer der Rettungswagens schwer. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Über den Zustand der anderen Personen, die im Rettungswagen mitfuhren, ist noch nichts bekannt. Insgesamt waren fünf Personen in dem Fahrzeug, eine davor war der zu transportierende Patient.

Hoher Schaden und Verkehrsbehinderungen

Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 25 000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei regelte den Verkehr während der Unfallaufnahme, es kam dennoch zu Verkehrsbehinderungen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.