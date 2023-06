1 Schon am Tag der Pflege am 12. Mai haben in Stuttgart viele Pflegekräfte demonstriert – unter anderem gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Diakonie Stetten und andere Sozialeinrichtungen wollen nicht länger „Sonderwelten“ sein. Sie machen sich für eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht stark.









Nach zwei Jahren Pandemie, in denen sie einen großen Teil der Last zur Bewältigung der Corona-Nebenwirkungen zu tragen hatten und haben, seien einige Mitarbeiter am Ende ihrer Kräfte angekommen, sagt Rainer Hinzen, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Stetten. Erschöpfung und Frustration zeigten sich nun in deutlich ansteigenden Krankheitszeiten, aber auch in einigen Kündigungen.