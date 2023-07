1 Herta Sedlarz versteht nicht, warum sie nicht mehr in die Tagespflege kann. Hier sieht man sie beim Abschiedstag. Foto: Mathias Sed/z

Vor wenigen Tagen wurde Abschied gefeiert – seit diesem Montag ist die Tagespflege am Bubenbad geschlossen. Die Kündigung erreichte die Angehörigen wenige Wochen zuvor. Der Sohn einer 88-Jährigen erhebt deshalb Vorwürfe. Was sagt der Träger?









Es sind emotionale Tage für Mathias Sedlarz und seine Mutter Herta. Die an Demenz erkrankte 88-Jährige weine gerade viel, so ihr Sohn. „Sie versteht das alles nicht“, sagt der Stuttgarter, den die Hilflosigkeit seiner Mutter spürbar mitnimmt. Er hat versucht, ihr zu erklären, warum sie seit vergangenem Montag tagsüber zu Hause bleiben muss und nicht mehr in die Tagespflege in der Villa Maria gehen kann. Aber er hat ja selbst seine Probleme damit, das Ganze nachzuvollziehen. Die Tagespflege auf der Gänsheide wurde zum 1. Juli geschlossen. Per E-Mail und auch bei einem persönlichen Gespräch hatte Mathias Sedlarz noch versucht, den Träger umzustimmen. Ohne Erfolg.