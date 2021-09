1 Polizisten Besuchen einen Jungen mit Behinderung in Besigheim. Foto: Polizei Ludwigsburg

Besigheim - Kompliziert war der Wunsch des 14 Jahre alten Daniel aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg) nicht. Der Junge mit schwerer Behinderung wollte einmal in seinem Leben in einem Polizeiauto sitzen. Als die Beamten des Besigheimer Reviers von dem Traum des nach eigenen Angaben „größten Polizeifans auf der Welt“ erfuhren, nahmen sie sich in einer ruhigen Minute die Zeit und überraschten ihn zuhause. „Ein Erlebnis, das dem Jungen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns, dass dieser Traum (ausnahmsweise) erfüllt werden konnte“, schreibt die Polizei Ludwigsburg auf ihrem Facebook-Kanal.

Auch wenn das Wetter an dem Tag nicht ganz mitspielte, Daniel strahlte über beide Ohren. Die beiden Beamten erklärten ihm ihre Ausrüstung, das Blaulicht durfte der junge Bewunderer auch mal testen. Und es gab einen kurzen Crashkurs zu den Aufgaben der Polizei – wobei das ein echter Polizeifan natürlich auch so weiß...