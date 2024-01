Einkaufsmarkt in Bietigheim-Bissingen überfallen: Räuber schießen auf Mitarbeiter

1 Laut Polizei hatten die beiden Männer den Markt kurz vor Ladenschluss betreten. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein Einkaufsmarkt in der Buchstraße in Bietigheim ist am Mittwochabend überfallen worden. Die Räuber bedrohten einen Mitarbeiter mit einer Reizgaspistole und drückten schließlich auch ab. Die Suche der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.











Ein Einkaufsmarkt in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen ist am Mittwochabend überfallen worden. Die Räuber erbeuteten nicht nur Geld, sondern schossen auch mit einer Reizgaspistole auf einen Mitarbeiter. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Maskierte den Laden kurz vor Ladenschluss gegen 19.50 Uhr betreten. Einer von ihnen forderte sofort mit vorgehaltener Pistole von einem 48-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Geld. Anschließend drückte der Mann ab, woraufhin der 48-Jährige starke Schmerzen im Gesicht und den Augen verspürte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch eine weitere 34 Jahre alte Mitarbeiterin an der Kasse, die sich mit ihrem ebenfalls anwesenden Kleinkind in einen separaten Raum rettete.