Stuttgart - Das Gerber wird in Zukunft etwas weniger Einkaufszentrum sein. Rund 150 Hotelzimmer und flexible Büroflächen sollen bis 2023 im Obergeschoss einziehen. Der Mietvertrag mit der Münchner Ruby- Gruppe ist unterschrieben. Vom Herbst 2020 an wird das Obergeschoss, wo derzeit unter anderem noch ein Buchladen, Bürobedarf und Mode zu finden sind, zu großen Teilen umgebaut. Lediglich in dem Bereich in Richtung Marienstraße bleibt alles beim Alten.