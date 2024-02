Einkaufen, wohnen, leben: Neues Quartier in Sindelfingen: Breuningerland als Zentrum eines neuen Stadtteils

Einkaufen, wohnen, leben: Neues Quartier in Sindelfingen

1 Eine aktuelle Visualisierung zeigt mittig das erweiterte Breuningerland und im Hintergrund (Richtung Süden) die A 81. Foto: Breuninger

Das Shopping-Center Breuningerland in Sindelfingen wird um rund 10 000 Quadratmeter wachsen. Zudem will das Stuttgarter Unternehmen auf seinem Areal einen neuen Quasi-Stadtteil schaffen, in dem Wohnen, Arbeiten und Freizeit nah beisammen liegen. Beschlossen ist das aber noch nicht.











Weg mit dem Asphalt, her mit dem Grün. Das stellt sich das Stuttgarter Unternehmen Breuninger für die Erweiterung seiner Shopping Mall um rund 10 000 Quadratmeter und das in der Umgebung geplante Goldbach-Quartier in Sindelfingen vor. Sowohl die ausladenden Parkflächen um das Breuningerland herum als auch das jetzige Parkhaus sollen verschwinden und dem Areal ein komplett neues Gesicht geben. Das hat Breuninger-Projektentwickler Dominik Veltjens im Maichinger Bürgerhaus dem Sindelfinger Gemeinderat eröffnet. Die Kosten für den neuen Quasi-Stadtteil sollen im hohen dreistelligen Millionenbereich liegen.