Das nächste Bäumchen für den Mini-Wald auf dem Dach des Büro-Gebäudes bei der Calwer-Passage wird geliefert.

Bei der Calwer Straße und der Calwer Passage zeichnet sich ein Trend ab: Die gute Randlage könnte zur neuen Toplage werden. Für Frank Beling, Piëch-Holding-Geschäftsführer, steht die Königstraße vor einem großen Wandel.









Stuttgart - Es ist fast so, als löse der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas aus. In diesen Tagen, in denen die fragilen Lieferketten ganze Wirtschaftszweige lähmen, wird eines deutlich: Alles hängt mit allem zusammen. Auch die Baustelle der Calwer Passage leidet unter den Lieferengpässen. Es fehlen unter anderem Stahlträger. Ohne diese Halteelemente können die Pflanzen zur Fassadenbegrünung nicht angebracht werden. Es wird also Frühling, ehe die Fassade des Gebäudekomplexes an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/Rotebühlplatz ihr grünes Kleid überzieht.