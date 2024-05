7 Der Wochenmarkt am vergangenen Samstag war gut besucht. Die meisten Kunden haben an der Umfrage der Marktbeschicker teilgenommen. Foto: Werner Kuhnle

Insgesamt 802 Besucher haben an der Umfrage der Beschicker am vergangenen Samstag teilgenommen. Die wurden teilweise hart angegangen. Auf Facebook zeigt eine Abfrage hingegen ein leichtes Plus für die Innenstadt.











Das Ergebnis der Umfrage, die die Marktbeschicker am vergangenen Samstag auf dem Wochenmarkt durchgeführt haben, spricht eine klare Sprache. Die deutliche Mehrheit der Besucher möchte, dass der Markt am Samstag oben an der Stadionhalle bleibt. Lediglich 27 Prozent der insgesamt 802 Teilnehmer haben sich für eine Rückkehr in die Marbacher Innenstadt ausgesprochen. Ein marktnaher Parkplatz ist für die Hälfte der Umfrageteilnehmer wichtig.