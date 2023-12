Einigung im Tarifkonflikt der Länder: 8 bis 16 Prozent mehr Einkommen im öffentlichen Dienst

1 Abgepfiffen: die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ist nach dem Durchbruch am Samstag beendet. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes erzielen eine Tarifeinigung mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Demnach betragen die Einkommenszuwächse im Schnitt elf Prozent. Die Länder müssen milliardenschwere Mehrausgaben einplanen.











Es schaut aus wie die wesentliche Übernahme des Tarifabschlusses von Bund und Kommunen, ist letztlich aber doch das Ergebnis eines weiteren harten Ringens in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam: Am Samstagmittag verkündeten die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Gewerkschaften eine Einigung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes.