1 Zwischen Höpfigheimer Idylle und Krieg in der Ukraine: Dana Schütz will ihrem Sohn Leo bald ihre Heimat zeigen. Foto: avanti

Dana Schütz lebt in Höpfigheim und stammt aus der Ukraine. Ihr Handy hat sie seit Kriegsbeginn nicht weggelegt, um Kontakt mit Familie und Freunden zu halten. Ein Glücksfall hat dafür gesorgt, dass zumindest ihre Mutter in Sicherheit ist.









Steinheim-Höpfigheim - Idyllisch. Das ist wohl das treffendste Wort: der Höpfigheimer Schlosshof, die letzten Sonnenstrahlen dieses kalten Wintertages. All das liegt in so friedlicher Ruhe da, dass das, was gerade in der Ukraine passiert, noch unwirklicher erscheint, als es das ohnehin schon tut.