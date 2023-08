1 Laura Stiefel freut sich, dass ihre Spende geholfen hat, einen todkranken Menschen zu heilen. Foto: /Gottfried Stoppel

Laura Stiefel aus Waiblingen hat mit einer Stammzellenspende dem 43 Jahre alten Hagen Arlandt aus Marktoberdorf im Ostallgäu zur Heilung seiner Leukämie verholfen. Mittlerweile haben sich die genetischen Zwillinge kennengelernt.









Waiblingen - Dieses Datum wird Laura Stiefel wohl nie vergessen: Am 12. November 2017 hat die heute 27-Jährige aus Waiblingen einem ihr damals völlig unbekannten Menschen das Leben gerettet. Denn dank einer Stammzellenspende, die Laura Stiefel an jenem Novembertag in einer Frankfurter Klinik machte, konnten die Ärzte den todkranken, an Leukämie erkrankten Hagen Arlandt aus Marktoberdorf im Ostallgäu heilen.