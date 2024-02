Eine Stadt verändert sich: Die City erfindet sich neu – das sind Stuttgarts größte Baustellen

1 Der Abriss des Gebäudes in der Königstraße 51 am Hirschbuckel hat begonnen. Foto: Andreas Rosar

Marktplatz, Schlossgarten, Breuninger-Parkhaus, Kronprinz Carré: Stuttgart entwickelt sich rasant – und die City wird bald ziemlich anders aussehen. Wir zeigen, wo sich die Innenstadt jetzt verändert.











Gefühlt an jeder Ecke in Stuttgart wird gebaut – unabhängig vom Milliardenprojekt Stuttgart 21. „Die Dynamik in den vergangenen Jahren hat deutlich zugenommen“, bestätigt Baubürgermeister Peter Pätzold. Die Stadt entwickelt sich rasant. Pro Jahr werden rund 20 000 Baustellen gezählt – von der kleinen Straßensanierung bis zum Großbauprojekt. Das sei nicht außergewöhnlich und „auch wichtig, da es deutliche Verbesserungen mit sich bringt“. Ein genauer Blick lohnt sich daher.