Eine Stadt verändert sich: Das sind Stuttgarts größte Baustellen in den Stadtbezirken

Der Synergiepark in Vaihingen – Stuttgarts größtes Gewerbegebiet – wächst noch einmal deutlich weiter. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das größte Gewerbegebiet im Synergiepark Vaihingen, der Umstieg auf umweltfreundliches Gas im Kraftwerk Münster oder die neue Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt – Stuttgart entwickelt sich rasant weiter. Wir zeigen, wie sich die Stuttgarts Außenbezirke verändern.











Laut Baubürgermeister Peter Pätzold hat die Baudynamik in den vergangenen Jahren zugenommen und das Stadtbild der Landeshauptstadt verändert dementsprechend rasant sein Gesicht. Kein Wunder, dass pro Jahr rund 20 000 Baustellen gezählt werden – von der kleinen Straßensanierung bis zu Großprojekten. Das betrifft natürlich nicht nur die Innenstadt. Vor allem in den Außenbezirken bietet sich ein Abbild des gesamten Spektrums der baulichen Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens in der Landeshauptstadt. Von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen über Freizeitflächen und Wohnbau bis zu Gewerbeflächen. Im zweiten Teil über die prägenden Baustellen Stuttgarts haben wir deshalb auch einen Blick in einige Außenbezirke geworfen.