Eine Leichtverletzte durch Brand: Dach eines Herrenberger Wohnhauses brennt

10 Dichte Rauchentwicklung. Foto: SDMG / Dettenmeyer

In Herrenberg steht am Donnerstagvormittag das Dach eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr muss aufwendig löschen. Eine Person wird leicht verletzt, der Schaden ist hoch. Die Brandursache wird derweil noch untersucht. Das Haus ist unbewohnbar.











Zu einem Dachstuhlbrand in Herrenberg ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag ausgerückt. Mehrer Bewohner sind leicht verletzt worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilen, meldeten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Wohnhauses. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stellte auch sie eine stärkere Rauchentwicklung aus dem Dach fest, sodass sie umgehend begann, mithilfe einer Drehleiter dem Feuer Herr zu werden. Dabei mussten die Wehrleute Teile des Dachs öffnen, um an den Brandherd zu gelangen und die lodernden Brandnester zu löschen.