7 Rockfan und Buchautor aus Neckarweihingen: Mick van Hint Foto: factum/Simon Granville

Vom Glücksversprechen der Siebziger: Der leidenschaftliche Musik- und Fußballfan Mick van Hint erzählt von Rock und Rebellion in der schwäbischen Provinz.

Ludwigsburg - Kaum zu glauben, aber es gab einmal eine Zeit, in der es völlig abwegig erschien, dass jemand gleichzeitig Hardrock- und Fußball-Fan war. „In den Siebzigern war man entweder das eine oder das andere. Wer sich für beides begeisterte, stieß auf Unverständnis“, sagt Mick van Hint. „Erst recht, wenn er Bayern-Fan war und in Neckarweihingen lebte.“ Der 59-Jährige erzählt davon in einem Buch mit dem skurrilen Titel „1974 in Love oder das Jahr der weißen Hexe“. Am Freitag, 20. September, wird er um 18.30 Uhr im Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen daraus lesen.

„Von den 68ern profitiert“

Eine ganze Industrie lebt von den älteren Herrschaften, die die hohe Zeit der Rockmusik glorifizieren: Sie hören die Oldies aus den siebziger Jahren in Dauerschleife und fahren zu den Livekonzerten, wenn die Rolling Stones, Black Sabbath oder Led Zeppelin gerade mal wieder ihre garantiert letzte Welttournee absolvieren. Man ist gemeinsam alt geworden, und die Musik erzählt von der Zeit, in der diese Hits neu waren – und man selbst verdammt jung. Das schweißt zusammen.

Für die meisten bleibt es bei nostalgischer Schwärmerei. Mick van Hint aber ist das nicht genug. „Wir haben davon profitiert, dass die 68er-Generation den Kopf hingehalten haben“, sagt er. Plötzlich schien nichts mehr unmöglich: „Wir sind in eine Art positives Vakuum gefallen.“ Davon wollte er erzählen. Und davon, „welches Glück es war, in den Siebzigern seine Sturm-und-Drang-Zeit zu erleben“.

Der Soundtrack eines Jahrzehnts

Natürlich kann auch von Hint in aller Ausführlichkeit davon schwärmen, wie es war, als er das allererste Mal „Stairway to Heaven“ gehört hat, jenen Hit von den Led Zeppelin, den er noch immer für das größte Musikstück aller Zeiten hält. Und natürlich pilgert auch er noch immer zu den Aufritten seiner Heroen Ozzy Osbourne oder Robert Plant.

Aber etwas fehlte. Und über dieses Etwas hat er jahrelang gegrübelt. Bis ihm irgendwann klar wurde, dass er von jener glorreichen Zeit, die in der Erinnerung wie ein einziger langer Soundtrack erschien, nur berichten kann, wenn er auch von sich erzählt. Von seinen ganz persönlichen Erlebnissen in einem sehr speziellen Ort namens Neckarweihingen.

Ein blonder Brasilianer

Und das hat er dann auch getan. „Und zwar ziemlich ehrlich, wie viele Leute meinen“, sagt er. Die „Leute“, von denen van Hint redet, müssen es wissen: Es sind Neckarweihinger, die sich in dem Buch wiedererkannt haben. Und das obwohl er sämtliche Namen – inklusive Autorenname – geändert hat (Mick van Hint heißt in seinem Pass Klaus Abele).

Richtig rund aber wurde sein Konzept erst, als er dem Rocker Robert Plant den Fußballer Francisco Marinho an die Seite stellte. Der Brasilianer hatte seine größten internationalen Erfolge während der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Womit sich nicht nur die Jahreszahl im Buchtitel, sondern auch die Wendung von der „weißen Hexe“ erklärt: „Das war der Spitzname von Marinho, weil er lange blonde Haare hatte“ sagt der Autor.

Der Fußball spielte bei diesem Buchprojekt aber noch eine ganz andere Rolle – wenn auch indirekt. Mick van Hint war nicht nur ein großer Fan des blonden Brasilianers Marinho, er hat auch selbst Fußball gespielt: „Mit dem TV Neckarweihingen in der Landes- und der Bezirksliga.“ Als Torwart hat van Hint in seiner aktiven Zeit alles gegeben und eine schlimme Serie von Knochenbrüchen hinnehmen müssen: Schlüsselbein, Schultergelenk, Hand und Ellenbogen.

Schreibend aus der Lebenskrise

Er fällt so oft und so lange wegen seiner diversen Sportverletzungen aus, dass der gelernte Maschinenmechaniker irgendwann seine Festanstellung verliert. Er versucht sich als Tankstellenbetreiber und betreibt eine Künstleragentur. Schließlich beginnt eine Phase, in der er von Kurzzeitjobs als Lkw-Fahrer oder Bauarbeiter lebt. Bis auch das nicht mehr geht, weil sich Spätfolgen von seinen wagemutigen Einsätzen im TV-Tor einstellen: Die Halswirbelsäule und ein Handgelenk sind dauerhaft geschädigt.

Van Hints Antwort auf diese Lebenskrise: Er erinnert sich an sein Siebziger-Jahre-Projekt und beginnt nun ernsthaft zu schreiben. „Das klingt vielleicht hochtrabend“, sagt er, „aber das war für mich ein richtige Erfüllung.“ Dabei hat er es sich nicht leicht gemacht: „Ich bin ein emotionaler Mensch, und um das Buch schreiben zu können, musste ich mich auch unangenehmen Erinnerung stellen.“