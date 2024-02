Eine Familie aus Aalen erzählt: Wie lebt ein 13-Jähriger mit einer Spenderniere?

1 Jan liest gerne und möchte einmal Arzt werden – Nierenspezialist. Foto: Gottfried Stoppel

Jan erhielt im Alter von zehn Monaten eine neue Niere. Auch fast 13 Jahre später bestimmt das Spenderorgan den Alltag seiner Familie.











Der Anruf kam an einem Juniabend 2011. Jans Familie machte gerade Urlaub auf einem Bauernhof im Schwarzwald. Ein guter Ort, um die Akkus aufzuladen. Es war etwa 20 Uhr, gerade hatten Grit und Christopher ihr jüngstes Kind an die Bauchfelldialyse angeschlossen. Weil Jans Nieren direkt nach der Geburt versagt hatten, konnten Giftstoffe nur über einen Katheter in der Bauchhöhle des zehn Monate alten Babys abtransportiert werden. Nacht für Nacht. Zwölf Stunden lang.