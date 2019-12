1 Einbrecher sind am Wochenende im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet unterwegs gewesen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Polizei vermerkt im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet acht Einbrüche über das Wochenende. Die Täter haben vorrangig Türen aufgehebelt und Schmuck, Bargeld und Uhren erbeutet.

Stuttgart - Unbekannte Täter sind am Wochenende im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet in acht Wohnungen eingebrochen. Bei einer Wohnung scheiterten die Einbrecher, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Täter hebelten im Zeitraum von Freitag bis Sonntag vorrangig Türen auf, in einem Fall schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um in die Wohnungen zu gelangen.

Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen unter anderem Schmuck, Bargeld und Uhren im Wert von rund 23.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990 5778 entgegen.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.