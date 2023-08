1 Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Foto: IMAGO//Ulrich Wagner

Morgens um drei Uhr klingelt es an der Türe eines Hauses an der Bruckwiesenstraße in Winnenden. Kurz danach versuchen Unbekannte die Tür aufzuhebeln – da öffnet ihnen der Hausherr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Samstag hat es im Winnender Teilort Hertmannsweiler einen versuchten Einbruch gegeben. Wie die Polizei mitteilt, klingelten drei Männer am frühen Morgen gegen 3 Uhr zunächst an einem Wohnhaus in der Bruckwiesenstraße. Anschließend versuchten sie, die Wohnungstüre aufzuhebeln. Als jedoch der Besitzer des Wohnhauses die Türe öffnete, flüchteten die drei Männer mit einem weißen Kleinwagen in Richtung Ortsmitte Hertmannsweiler.