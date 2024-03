Mehrfamilienhaus in Weilimdorf betroffen

1 Nach dem Einbruch in Weilimdorf bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstag sind zwei Unbekannte in Stuttgart in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben Schuhe gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.











Am Donnerstagmittag sind zwei Unbekannte in Stuttgart-Weilimdorf in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben aus der Wohnung einer 35-Jährigen eine Plastiktasche und ein Paar Schuhe gestohlen. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Einbruch innerhalb von 20 Minuten.