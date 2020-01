1 Einbrecher haben am Montagabend in Stuttgart-Wangen ihr Unwesen getrieben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Einbrecher haben am Montagabend ein Wohnhaus in Stuttgart-Wangen heimgesucht und reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Wangen - Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Biberacher Straße in Stuttgart-Wangen eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19.10 Uhr offenbar über die Kellertür in das Haus. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen den Schmuck und das Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung in diesem Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

