1 Zwei Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag eine Tankstelle in Stuttgart-Vaihingen heimgesucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht zum Donnerstag suchen zwei Einbrecher eine Tankstelle in Stuttgart-Vaihingen heim. Sie haben es auf Zigaretten abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Vaihingen - Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in der Hauptstraße in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, begaben sich die Täter ersten Ermittlungen zufolge gegen 1.35 Uhr auf das Gelände der Tankstelle. Zunächst versuchten sie, eine Scheibe einzuschlagen, was jedoch misslang. Dann drückte einer der Täter die Eingangstür auf und gelangte somit in den Verkaufsraum. Dort stahl er mehrere Stangen Zigaretten, während sein Komplize auf dem Gelände wartete. Gegen 2.40 Uhr flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Einer der Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine helle Hose. Der zweite war mit einer glänzenden Adidas-Jacke, einer dunklen Hose und weißen Sportschuhen bekleidet. Er trug eine Mund-Nase-Bedeckung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 zu melden.

