1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mitten in der Nacht hört ein Mann in Vaihingen verdächtige Geräusche und wacht auf. Von seinem Balkon aus sieht er zwei unbekannte Männer, die gerade zur Nachbarwohnung hinaufklettern.

Stuttgart - Ein Nachbar hat in der Nacht auf Donnerstag in Vaihingen zwei Einbrecher überrascht. Wie die Polizei berichtet, wollten die unbekannten Täter gegen 2.15 Uhr über einen Balkon in eine Wohnung in der Möhringer Landstraße einzubrechen. Der 36 Jahre alte Anwohner wachte von den verdächtigen Geräuschen der Einbrecher auf, ging auf seinen Balkon und entdeckte die Unbekannten.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden Männer waren gerade dabei, den Balkon seines Nachbarn hochzuklettern. Als sie den 36-Jährigen sahen, ergriffen sie die Flucht und rannten in Richtung Am Wallgraben davon. Die Täter hatten laut Beschreibung einen dunklen Teint, sie trugen lange dunkle Hosen und helle T-Shirts, die sie in den Hosenbund gesteckt hatten. Einer der beiden soll dunkle Augen, schwarze Haare und eine schmächtige Statur haben, während der andere Mann eher als korpulent beschrieben wurde. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.