Ein Unbekannter bricht in ein Büro in Stuttgart ein und flüchtet mit Beute. Dabei ist er möglicherweise nicht unbeobachtet geblieben.















Ein Unbekannter ist am Samstagnachmittag laut Polizei zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr in Büroräume an der Ameisenbergstraße in Stuttgart-Ost eingebrochen. Der Einbrecher drückte demnach eine verschlossene Tür zu den Büroräumen auf, durchsuchte Schränke und Schubladen und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld und Bankkarten.

Zeugenbeschreibung liegt vor

Beim Betreten des Gebäudes durch die nicht verschlossene Haustüre war der Unbekannte einer Frau aufgefallen, die den Einbrecher wie folgt beschreibt: männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt mit einem runden blassen Gesicht. Bekleidet war dieser mit einer dunklen langen Hose und einem weißen T-Shirt mit einem großen Logo auf der Brust.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11/89 90 35 00 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu wenden.