1 Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. (Symbolbild) Foto: dpa

In der Nacht zum Dienstag dringen Unbekannte in einen Kindergarten an am Barbenweg ein. Sie durchwühlen ein Arbeitszimmer. Doch fündig werden sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Stuttgart - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag laut Polizei in einen Kindergarten am Barbenweg in Stuttgart-Mühlhausen eingedrungen. Die Einbrecher machten sich zunächst am Schloss der Eingangstür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie ein Arbeitszimmer – ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergriffen die Langfinger ohne Beute die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 071189903700 zu melden.