Einbruch in Holzgerlingen

1 Der Einbrecher hat sich über das Fenster Zugang zur Wohnung verschafft. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Einbrecher wird in Holzgerlingen auf frischer Tat ertappt und flieht aus dem Fenster. Der Anbau der Wohnung kann das Gewicht des Flüchtigen nicht halten – der Mann stürzt und verletzt sich schwer.

Holzgerlingen - Ein 26-Jähriger hat sich in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) bei der Flucht nach einem vermutlichen Einbruch schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann soll gegen 18.30 Uhr über einen Anbau zu einem Fenster einer Obergeschosswohnung in der Altdorfer Straße geklettert sein, so berichtet die Polizei.

Er soll das Fenster aufgehebelt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben. Der 42-jährige Bewohner kam allerdings nach Hause und überraschte den mutmaßlichen Einbrecher. Der 26-Jährige ergriff die Flucht durch das Fenster, allerdings trug ein Teil des Anbaus sein Gewicht nicht, wie die Polizei mitteilt. Der Flüchtige brach ein und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Ehe er seine Flucht fortsetzten konnte, gelang es einem 75-jährigen Verwandten des Bewohners den Tatverdächtigen zu stellen.

Polizei entdeckt Diebesgut beim 26-Jährigen

Gemeinsam konnten er mit dem Wohnungsbesitzer den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizeibeamten entdeckten bei dem Verletzten mutmaßliches Diebesgut und Bargeld in dreistelliger Höhe – sie nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Aufgrund seiner Verletzungen musste der Verdächtige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wird der Mann bis auf weiteres zur Behandlung bleiben.