1 Der bislang unbekannte Täter hebelte nach den Angaben die Haustür gewaltsam auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein noch unbekannter Dieb bricht am Samstagabend in ein Wohnhaus in Esslingen ein und entwendet Schmuck. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

In ein Einfamilienhaus in der Rüderner Straße in Esslingen ist am Samstagabend zwischen 19.45 Uhr und 22.35 Uhr eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Der bislang unbekannte Täter hebelte nach den Angaben die Haustür gewaltsam auf und verschaffte sich dadurch Zutritt zum Inneren des Wohnhauses. Dort durchsuchte er sämtliche Wohnräume nach möglicher Beute und fand dabei Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.