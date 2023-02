1 Die Täter konnten unerkannt flüchten. Foto: dpa/Friso Gentsch

In einer Klinik in Bad Cannstatt ist in der Nacht zum Donnerstag Bargeld gestohlen worden.

Dem Polizeibericht zufolge sollen die Diebe zwischen 21 Uhr und 05.45 Uhr in die Büroräumlichkeiten in der Taubenheimstraße in Stuttgart eingebrochen sein. Dort sollen sie eine Schublade aufgehebelt und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen haben. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten, war zunächst unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/ 899 03 600 bei den Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.