Einbrecher in Kornwestheim: Drei Läden am Bahnhof aufgebrochen

1 Die Einbrecher richteten größeren Schaden an. (Symbolbild) Foto: Stock Adobe/Rainer Fuhrmann

Unbekannte sind in der Einkaufspassage am Bahnhof in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) in drei Läden eingestiegen. Nicht überall wurden sie fündig.











Link kopiert



Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag die Einkaufspassage am Bahnhof in Kornwestheim heimgesucht. Laut Polizei stiegen die Unbekannten dort in insgesamt drei Geschäfte ein – was aber nicht immer von Erfolg gekrönt war. Zwei Läden verließen die Täter wohl ohne Beute, in einem dritten Laden im Obergeschoß wurden sie dafür aber fündig. Hier verschwand ein vierstelliger Geldbetrag.