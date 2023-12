Einbrecher haben am Sonntag ihr Unwesen in Marbach, Benningen, Pleidelsheim und Erdmannhausen getrieben. In zwei Fällen wurde Schmuck und Geld gestohlen.

Mit dem Winter kommt die frühe Dunkelheit – und mit ihr vermehrt Einbrecher. Diese trieben laut Polizei am Sonntag vor allem im Raum Marbach ihr Unwesen und suchten mehrere Häuser heim.

In Marbach selbst waren Unbekannte über eine Balkontüre in ein Haus in der Kirchenweinbergstraße eingestiegen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume, bevor sie über das Küchenfenster im Erdgeschoss flüchteten. Ob etwas fehlt, und wie viel Schaden angerichtet wurde, ist noch offen.

Lesen Sie auch

Zwischen 12.20 und 20 Uhr hatten Einbrecher zudem eine Wohnung im Justinus-Kerner-Weg in Pleidelsheim aufgebrochen. Mehrere Schränke wurden durchwühlt, die Unbekannten ließen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Zwischen 13.30 und 19.25 Uhr wurde zudem ein Haus in der Blumenstraße in Benningen durchwühlt. Hier ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Zwischen 17 und 19.40 Uhr nahmen sich Einbrecher zudem im Johann-Straße-Weg in Erdmannhausen ein Haus vor. Auch hier fehlt nun Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem wurden rund 2000 Euro Schaden hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise in einem der Fälle geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.