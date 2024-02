Die Polizei musste am Wochenende wieder mehrere Einbrüche im Kreis Ludwigsburg verzeichnen. Den Unbekannten fielen dabei Geld und Schmuck in die Hände, aber auch Elektrogeräte waren begehrt.

Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, waren Einbrecher in einen Laden in der Hohbergstraße im Vaihinger Stadtteil Aurich eingestiegen, hatten dort mehrere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. In einem Büro fanden die Unbekannten schließlich eine hochwertige Digitalkamera mit Zubehör, die sie mitnahmen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 1600 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch

Bargeld und Schmuck verschwanden am Samstag zudem aus einem Wohnhaus im Akazienweg in Murr. Hier hatten sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zum Gebäude verschafft. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Wertgegenstände in vierstelligem Wert mit. Auch in Kornwestheim wurden am Samstag aus einem Wohnhaus in der Lenbachstraße mehrere Schmuckstücke und Geld gestohlen. Die Bewohner hatten gegen 20 Uhr merkwürdige Geräusche gehört und entdeckt, dass ein Fenster offen stand. Da waren die Unbekannten aber bereits wieder verschwunden – möglicherweise gestört durch die Anwesenheit von Personen.