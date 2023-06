Ein Stuttgarter Tierarzt in Vietnam

5 Ein Bär auf dem OP-Tisch. Das Tier war jahrelang in Gefangenschaft gehalten worden. Foto: Vier Pfoten/Gölkel

Der Stuttgarter Tierarzt Marc Gölkel kümmert sich mit seiner Frau um kranke und geschundene Wildtiere in Vietnam.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dem Kragenbären geht es schlecht. Er ist in das Bärenschutzzentrum Ninh Binh eingeliefert worden. Das liegt in der gleichnamigen vietnamesischen Provinz drei Autostunden südlich der Hauptstadt Hanoi. Das Tier war jahrelang in Gefangenschaft unter erbärmlichen Bedingungen auf einer Farm gehalten worden. Sein einziger Lebenszweck bestand darin, täglich seine Galle abzuliefern, die dann teuer für medizinische Zwecke verkauft wurde.