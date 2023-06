Walk of Fame: Chris Pine und Co. bekommen 2024 einen Stern

1 Chris Pine darf sich 2024 auf dem Hollywood Walk of Fame verewigen. Foto: carrie-nelson/ImageCollect

Die "Wonder Woman"-Stars Gal Gadot und Chris Pine, Michelle Yeoh und posthum der zu früh verstorbenen Chadwick Boseman: Diese Prominenten bekommen nächstes Jahr einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.









31 Stars bekommen im nächsten Jahr einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Verantwortlichen der Auszeichnung gaben die Auserwählten jetzt bekannt. Jedes Jahr werden die Namen von verdienstvollen Prominenten in sechs Kategorien (Film, Fernsehen, Musik, Theater, Radio, Sport) auf dem berühmten Gehweg in Los Angeles verewigt.