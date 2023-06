1 Bei der Unfallaufnahme waren die Polizei aus Ditzingen und Ludwigsburg und mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Schwere Folgen für einen jungen Biker hatte am Mittwochnachmittag die Unachtsamkeit eines Autofahrers.









Schwere Verletzungen erlitt ein 22-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Heikelstraße/Villeneuvestraße in Kornwestheim. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der Westrandstraße vom Containerbahnhof kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Heinkelstraße nach links in die Villeneuvestraße abbiegen und übersah dabei offensichtlich den 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Biker über die Motorhaube des Autos geschleudert. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Motorrad wurde von Angehörigen des 22-Jährigen abgeholt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.