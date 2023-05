1 Jack am Tag seiner heiligen Kommunion Foto: Gottfried Stoppel

Lesenswert aus dem Plus-Archiv: Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Zwangsstörung. Sie sind gefangen in sinnlosen, quälenden Gedanken und Handlungen. Einer von ihnen ist Jack aus Winnenden.









Winnenden - Das Altpapier wegzuwerfen ist so schwer. Auch wenn er die besten Zeitungsartikel und Fotos längst ausgeschnitten und hinter Klarsichtfolie in Sicherheit gebracht hat. Er steht mit seinem Pack vor dem Container, schnipst viermal und macht dazu eine Art Segnungsgeste. Wenn es nicht klappt, schnipst er weitere viermal. Das geht so lang, bis er endlich loslassen kann. Oft guckt er dann noch eine Weile in die Öffnung und spielt mit dem Gedanken einer Rettungsaktion in letzter Sekunde.